Футбольный судья Игорь Захаров избил мужчину на пешеходном переходе в Казани

Инцидент случился днем 23 октября на перекрестке улиц Столбова и Парижской Коммуны. Кроссовер BMW X6 под управлением Захарова заехал на «зебру» и бампером задел находившегося на ней прохожего. Но вместо того, чтобы оказать помощь или разобраться в ситуации, арбитр начал выкрикивать оскорбления, после чего вышел из салона и нанес пешеходу несколько ударов кулаками по лицу.

Конфликт произошел после того, как арбитр не уступил дорогу прохожему

Как сообщает телеграм-канал SHOT, сразу после этого судья сел обратно в машину и спешно покинул место происшествия. Получивший травмы мужчина подал заявление в полицию, а также обратился за медицинской помощью.

Этот вопиющий случай привлек внимание к личности самого Игоря Захарова. Как выяснилось, за последние три года на его BMW X6 оформили 1600 штрафов за нарушения ПДД, 13 из которых (на общую сумму в 15000 рублей) он так и не оплатил. Помимо этого, у судьи была задолженность перед налоговой службой в размере около 430 тысяч рублей.

На данный момент полиция Казани проводит проверку по факту случившегося.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве пьяный дебошир избил и выстрелил в таксиста.