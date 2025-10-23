Футбольный судья Игорь Захаров избил мужчину на пешеходном переходе в Казани

Как сообщает телеграм-канал SHOT, сразу после этого судья сел обратно в машину и спешно покинул место происшествия. Получивший травмы мужчина подал заявление в полицию, а также обратился за медицинской помощью.
Этот вопиющий случай привлек внимание к личности самого Игоря Захарова. Как выяснилось, за последние три года на его BMW X6 оформили 1600 штрафов за нарушения ПДД, 13 из которых (на общую сумму в 15000 рублей) он так и не оплатил. Помимо этого, у судьи была задолженность перед налоговой службой в размере около 430 тысяч рублей.
На данный момент полиция Казани проводит проверку по факту случившегося.
