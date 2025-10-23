Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Шушенским в Красноярском крае

Как сообщает телеграм-канал СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, авария привела к травмам у восьми человек, включая двоих несовершеннолетних. Медики организовали эвакуацию пострадавших в Минусинскую больницу, а для двоих, находившихся в тяжелом состоянии, вызвали спасательный вертолет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проведет проверку работы перевозчика.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Югре перевернулся пассажирский автобус.