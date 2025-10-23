Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Шушенским в Красноярском крае

Инцидент случился утром 23 октября на маршруте Шушенское — Каптырево. Водитель автобуса потерял контроль над машиной во время обгона, в результате чего она вылетела в кювет и опрокинулась набок.

В результате ДТП пострадали несколько человек, среди них двое детей

Как сообщает телеграм-канал СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, авария привела к травмам у восьми человек, включая двоих несовершеннолетних. Медики организовали эвакуацию пострадавших в Минусинскую больницу, а для двоих, находившихся в тяжелом состоянии, вызвали спасательный вертолет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проведет проверку работы перевозчика.

