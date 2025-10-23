37

Обломки беспилотника повредили пассажирский автобус в Подмосковье

К счастью, никто из находившихся в салоне не пострадал

Инцидент случился утром 23 октября в селе Софьино под Бронницами. Автобус следовал по маршруту от Малино до метро «Котельники», когда внезапно отделившаяся хвостовая часть дрона упала на машину, пробив кабину.

Автор
Александр Проневский

Изображение Обломки беспилотника повредили пассажирский автобус в Подмосковье

В пресс-службе «Мострансавто» оперативно прокомментировали ситуацию и подтвердили факт происшествия, а также сообщили об отсутствии травм у пассажиров.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», сам автобус также получил лишь незначительные повреждения, а всех находившихся в салоне людей благополучно пересадили в другой автомобиль для дальнейшего следования по маршруту.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в этот же день рассказал о том, что средства ПВО сбили беспилотный аппарат, летевший на столицу, над Бронницами. По данным Министерства обороны, всего за прошедшие сутки было уничтожено 139 украинских дронов на территории 11 российских регионов.

