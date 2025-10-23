Обломки беспилотника повредили пассажирский автобус в Подмосковье

Инцидент случился утром 23 октября в селе Софьино под Бронницами. Автобус следовал по маршруту от Малино до метро «Котельники», когда внезапно отделившаяся хвостовая часть дрона упала на машину, пробив кабину.

К счастью, никто из находившихся в салоне не пострадал

В пресс-службе «Мострансавто» оперативно прокомментировали ситуацию и подтвердили факт происшествия, а также сообщили об отсутствии травм у пассажиров.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», сам автобус также получил лишь незначительные повреждения, а всех находившихся в салоне людей благополучно пересадили в другой автомобиль для дальнейшего следования по маршруту.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в этот же день рассказал о том, что средства ПВО сбили беспилотный аппарат, летевший на столицу, над Бронницами. По данным Министерства обороны, всего за прошедшие сутки было уничтожено 139 украинских дронов на территории 11 российских регионов.