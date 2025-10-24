На юго-западе Москвы в сгоревшем автомобиле нашли два трупа

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Москвы, огонь распространился на площадь около 20 квадратных метров, уничтожив автомобили УАЗ-2206, Audi, Volkswagen и Ford. Именно в УАЗе и были найдены тела погибших.
В настоящее время точная причина случившегося остается неизвестной, следователи проводят пожарно-техническую экспертизу. Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла ход расследования на особый контроль.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирске крупный пожар уничтожил Peugeot и повредил еще три иномарки.