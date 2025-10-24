На юго-западе Москвы в сгоревшем автомобиле нашли два трупа

В ночь на 24 октября на стоянке под жилым домом на юго-западе Москвы в результате пожара полностью выгорели четыре машины, а еще три получили серьезные повреждения. В салоне одной из них спасатели обнаружили тела двух человек, чьи личности сейчас устанавливаются.

Причина крупного пожара на автопарковке, унесшего человеческие жизни, пока неизвестна

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Москвы, огонь распространился на площадь около 20 квадратных метров, уничтожив автомобили УАЗ-2206, Audi, Volkswagen и Ford. Именно в УАЗе и были найдены тела погибших.

В настоящее время точная причина случившегося остается неизвестной, следователи проводят пожарно-техническую экспертизу. Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла ход расследования на особый контроль.

