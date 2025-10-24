Клиенту автосервиса не понравился результат ремонта, и он расстрелял механика

Как сообщает «Московский Комсомолец», преступник достал пистолет ТТ и произвел несколько выстрелов в сторону работника сервиса. К счастью, тот смог увернуться от пуль и не пострадал. Обезоружили нарушителя очевидцы, которые удерживали мужчину до приезда полиции.
Правоохранители установили, что задержанный ранее был судим. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о покушении на убийство, прокуратура взяла расследование на особый контроль.
Стоит подчеркнуть, что ремонт подвески никак не мог стать причиной неисправности стеклоподъемников, что делает претензии стрелка необоснованными.