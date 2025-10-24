Клиенту автосервиса не понравился результат ремонта, и он расстрелял механика

Конфликт произошел на СТО в Коломне

Инцидент случился 22 октября, когда 69-летний мужчина приехал в автосервис за своим Mitsubishi Outlander, который отдавал на ремонт подвески. Обнаружив, что в салоне не работает стеклоподъемник, владелец кроссовера вступил в словесную перепалку с механиком, после чего открыл огонь.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Клиенту автосервиса не понравился результат ремонта, и он расстрелял механика

Как сообщает «Московский Комсомолец», преступник достал пистолет ТТ и произвел несколько выстрелов в сторону работника сервиса. К счастью, тот смог увернуться от пуль и не пострадал. Обезоружили нарушителя очевидцы, которые удерживали мужчину до приезда полиции.

Правоохранители установили, что задержанный ранее был судим. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о покушении на убийство, прокуратура взяла расследование на особый контроль.

Стоит подчеркнуть, что ремонт подвески никак не мог стать причиной неисправности стеклоподъемников, что делает претензии стрелка необоснованными.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует