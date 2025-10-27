Пьяный водитель дважды протаранил толпу в Краснодарском крае

Выпившие мужчины выясняли отношения, когда один из участников конфликта, 22-летний местный житель, сел за руль своей LADA Niva и протаранил другую припаркованную LADA, а затем преднамеренно направил ее на людей. После этого он развернулся и совершил повторный наезд на своих оппонентов, которые в тот момент пытались открыть дверь его автомобиля.

Как сообщает телеграм-канал «112», в результате аварии мужчины 20 и 24 лет получили травмы, прибывшие на место событий медики оперативно отправили их в больницу.

Полицейские установили личность водителя и доставили его в отделение для разбирательства. На нарушителя уже составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Расследование случившегося продолжается.

