Мужчина убил учительницу, а затем посадил ее труп за руль авто под Оренбургом

Как сообщает телеграм-канал «112», сразу после расправы злоумышленник попытался замести следы. Он сел за руль автомобиля жертвы и уехал с места событий, после чего на высокой скорости врезался в столб. Убийца попытался обставить все так, будто пострадавшая погибла в дорожной аварии, для чего он перетащил ее тело на водительское кресло.
Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого и задержали его на подходе к дому, где тот проживал. Выяснилось, что мужчина состоит на психиатрическом учете и ранее был знаком с погибшей — они соседи. Мотивом для его действий стала личная неприязнь, так как нарушитель считал, что ранее женщина отравила его собак.
Марина Садыкова была опытным педагогом, отдавшим работе в школе более 20 лет, имела множество профессиональных наград. Коллеги и знакомые отзывались о ней как о душевном, чутком и справедливом человеке, посвятившем всю свою жизнь воспитанию детей.