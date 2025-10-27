Мужчина убил учительницу, а затем посадил ее труп за руль авто под Оренбургом

Инцидент случился днем 26 октября на улице Нагорной в Бугуруслане. Учительница физкультуры Марина Садыкова направлялась к своему Nissan Qashqai, когда на нее из засады набросился 42-летний преступник. Он затолкал жертву в салон машины и начал душить. Прохожие хоть и слышали крики женщины, но не успели ей помочь.

Как сообщает телеграм-канал «112», сразу после расправы злоумышленник попытался замести следы. Он сел за руль автомобиля жертвы и уехал с места событий, после чего на высокой скорости врезался в столб. Убийца попытался обставить все так, будто пострадавшая погибла в дорожной аварии, для чего он перетащил ее тело на водительское кресло.

Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого и задержали его на подходе к дому, где тот проживал. Выяснилось, что мужчина состоит на психиатрическом учете и ранее был знаком с погибшей — они соседи. Мотивом для его действий стала личная неприязнь, так как нарушитель считал, что ранее женщина отравила его собак.

Марина Садыкова была опытным педагогом, отдавшим работе в школе более 20 лет, имела множество профессиональных наград. Коллеги и знакомые отзывались о ней как о душевном, чутком и справедливом человеке, посвятившем всю свою жизнь воспитанию детей.