Неадекватная женщина стонала и танцевала на припаркованных машинах в Туле

Как сообщает «МК — Тула», видео со случившимся быстро распространилось в социальных сетях. Очевидцы события и комментаторы отмечают, что его героиня вела себя крайне странно, а ее действия могли привести к повреждению транспортных средств. Однако владельцы тех самых автомобилей пока не обращались с жалобами в правоохранительные органы.
Финал ночной выходки также остается загадкой — дальнейшая судьба женщины неизвестна.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что разгневанный дятел в брачный период повредил более 20 автомобилей.