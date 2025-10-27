Неадекватная женщина стонала и танцевала на припаркованных машинах в Туле

В ночь на 27 октября девушка, находившаяся, вероятно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, прыгала по крышам машин, громко стонала, а затем, остановившись на одном из авто, медленно сползла по кузову вниз. Рядом с ней все это время находились еще двое человек, их роль в этом «представлении» остается неясной.

Как сообщает «МК — Тула», видео со случившимся быстро распространилось в социальных сетях. Очевидцы события и комментаторы отмечают, что его героиня вела себя крайне странно, а ее действия могли привести к повреждению транспортных средств. Однако владельцы тех самых автомобилей пока не обращались с жалобами в правоохранительные органы.

Финал ночной выходки также остается загадкой — дальнейшая судьба женщины неизвестна.

