Разъяренный мужчина избил курьера за то, что он наехал на его дочь в Краснодаре

21-летний водитель мопеда двигался по двору около жилого дома на улице имени Генерала Трошева. В это время около подъезда стояла семья, которая собиралась на прогулку. И все шло своим чередом, пока маленькая девочка внезапно не выбежала на проезжую часть.

Как сообщает телеграм-канал Полиции Краснодара, мать ребенка крикнула, пытаясь остановить девочку, но курьер, не заметив малышку, сбил ее. Став свидетелем произошедшего, отец семейства поддался первому порыву и жестоко избил курьера. Только после этого он решил проверить состояние своей плачущей дочери.

Молодой человек, находившийся за рулем двухколесной техники, получил серьезные травмы и написал заявление на агрессора в полицию. Теперь мужчине, устроившему самосуд, грозит административное, а возможно, и уголовное преследование.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Семья девочки дает пояснения, медики подтвердили, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

