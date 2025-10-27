Водитель погиб в массовом ДТП с пожаром на трассе «Сибирь» в Иркутской области

Всего в аварии участвовало восемь транспортных средств — семь грузовиков, один из которых был автовозом, а также легковушка. От удара на автомобили мгновенно распространилось пламя, в результате чего пять машин огонь уничтожил полностью.

Как сообщает газета «Взгляд», водитель автовоза, перевозившего другие машины, погиб на месте от полученных травм, несмотря на усилия врачей. Еще троим пострадавшим в аварии потребовалась срочная медицинская помощь, их доставили в Нижнеудинскую районную больницу.

На месте работали оперативные и экстренные службы, включая пожарных, которым удалось локализовать огонь и вовремя потушить четыре автомобиля. На время ликвидации последствий происшествия движение по трассе «Сибирь» полностью перекрывали, для транспорта организовали объезд через поселок Камышет.

Однако там тоже случился инцидент: другой автовоз заблокировал путь, зависнув колесами в воздухе при попытке проезда по мосту.