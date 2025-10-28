Лихач в запое насмерть сбил двоих детей в Свердловской области

По словам местных жителей, 37-летний мужчина, находясь в длительном запое, еще в начале месяца приобрел автомобиль и начал гонять по местным дорогам. Всего за несколько часов до случившегося очевидцы засняли рискованные «маневры» этого водителя, переживая за детей, играющих на улицах города.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Свердловской области, события развернулись 27 октября на улице Чехова, где на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора стояли три девочки. В это время нарушитель полностью потерял контроль над своим ВАЗ-21123, который на огромной скорости вылетел на обочину и сбил троих пешеходов, после чего врезался в фасад расположенного рядом продуктового магазина.

В результате наезда двое детей в возрасте 7 и 9 лет скончались на месте от полученных травм еще до прибытия скорой помощи. Позже стало известно, что они были родными сестрами. Третью пострадавшую, их 11-летняя подругу, медики доставили в больницу в тяжелом состоянии, на данный момент врачи борются за ее жизнь.

На месте трагедии горожане организовали стихийный мемориал, куда приносят цветы и мягкие игрушки в память о погибших. Следователи возбудили против мужчины уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшего по неосторожности смерть двух человек. Виновнику аварии грозит до 15 лет лишения свободы.