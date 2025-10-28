Девушка упала на дорогу, зацепившись «за стекло» проезжающей машины в Москве

Инцидент случился утром 28 октября, когда девушка пересекала дорогу по пешеходному переходу, соблюдая ПДД. Проезжавший мимо автомобиль зацепил ее, как утверждают очевидцы, «боковым стеклом». В результате пострадавшая упала прямо на проезжую часть.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», свидетели происшествия немедленно вызвали экстренные службы. Медики, прибывшие на вызов, оперативно осмотрели потерпевшую и оказали ей первую помощь.

Сотрудники ГИБДД установили ограждение вокруг места событий, расследование продолжается. Никаких подробностей о том, каким образом автомобиль мог зацепить пешехода «стеклом» (вероятно, все-таки имелось в виду зеркало заднего вида) и как после ДТП повел себя водитель, на данный момент нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ставропольском крае водитель мопеда насмерть сбил пенсионерку на рынке.