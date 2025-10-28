1691

Москвичка раскритиковала мужа за то, что он подарил ей Zeekr вместо Porsche

Ролик с супружеским конфликтом разлетелся по социальным сетям

Молодой человек решил сделать жене подарок в виде новенького Zeekr 001, но девушку он не впечатлил. Она расстроилась, поскольку ожидала Porsche, и заявила, что ездить на «китайце» не собирается.

Автор
Александр Проневский

На видеоролике, который разлетелся по Сети, мужчина пытается убедить супругу в том, что Zeekr 001 — отличный автомобиль с кучей достоинств. Указывает на отделку салона, атмосферную подсветку, мощную силовую установку, однако его аргументы не производят никакого эффекта. Девушка категорически отказывается от подарка, выходит из машины и требует ее продать. Главная проблема в том, что она хотела получить Porsche Taycan или, как минимум, Cayenne.

Стоит подчеркнуть, что стоимость нового Zeekr 001 начинается от 5,6 млн рублей, а вожделенных «немцев» — от 15 млн.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге Porsche Cayenne проломил ограждение и упал в реку.

