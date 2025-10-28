Семилетний мальчик пострадал в ДТП на Соляной площади в Томске

Инцидент случился утром 28 октября на пересечении площади Соляной с улицей Пушкина. 40-летний мужчина за рулем Lexus, двигаясь со стороны улицы Яковлева, при повороте налево не уступил дорогу встречному транспорту и врезался в «Газель».

Как сообщает РИА «Томск», в результате удара пострадал 7-летний пассажир грузовика, который в момент аварии находился в детском кресле, что, вероятно, помогло смягчить последствия. Медики незамедлительно доставили ребенка в больницу для оказания квалифицированной помощи.

На данный момент сотрудники полиции проводят тщательную проверку по факту случившегося. Прочих подробностей пока нет.

