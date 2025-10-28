Два человека погибли после опрокидывания плавучего крана в Севастополе

Как сообщает «Московский Комсомолец», корабль, строительство которого началось еще в 2018 году, не был введен в эксплуатацию. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что одной из причин произошедшего могли стать сложные погодные условия — в тот день в Севастополе дул сильный ветер и шел дождь.
На помощь, чтобы спасти людей, пришли экипажи находившихся неподалеку военных и гражданских судов, а также сотрудники предприятия. Всех раненых медики оперативно доставили в ближайшие больницы.
Сейчас на месте событий работают аварийные службы, а следователи уже возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на морском транспорте. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которой принадлежит опрокинувшийся кран, заявила, что окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семьям погибших, взяв на себя все расходы.