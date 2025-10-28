Два человека погибли после опрокидывания плавучего крана в Севастополе

Инцидент случился вечером 27 октября в Южной бухте на территории Морского завода. Во время проведения испытаний опрокинулся плавучий кран ПК-700 «Григорий Просянкин». Судно обладало впечатляющими характеристиками: длина его понтона составляла 74,2 метра, ширина — 32,4 метра, а грузоподъемность достигала 700 тонн.

Всего в результате крушения тяжелой техники пострадали более двадцати человек

Как сообщает «Московский Комсомолец», корабль, строительство которого началось еще в 2018 году, не был введен в эксплуатацию. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что одной из причин произошедшего могли стать сложные погодные условия — в тот день в Севастополе дул сильный ветер и шел дождь.

На помощь, чтобы спасти людей, пришли экипажи находившихся неподалеку военных и гражданских судов, а также сотрудники предприятия. Всех раненых медики оперативно доставили в ближайшие больницы.

Сейчас на месте событий работают аварийные службы, а следователи уже возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на морском транспорте. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которой принадлежит опрокинувшийся кран, заявила, что окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семьям погибших, взяв на себя все расходы.