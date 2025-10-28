Инцидент случился ранним утром 28 октября на проспекте Саина в Алматы. Hyundai Accent двигался по магистрали, когда следовавший за ним Toyota Hilux на высокой скорости врезался в его заднюю часть. В результате мощного удара легковушка закрутилась на проезжей части, а внедорожник пронесся более сотни метров, несколько раз перевернувшись.

Он скрылся с места ДТП, а сразу после — о пропаже авто сообщили в полицию

Как сообщает информационный портал Zakon. kz, мужчина за рулем Hyundai получил серьезные травмы: прибывшие на место событий медики оперативно доставили его в ближайшую больницу. При этом водитель и пассажир второй машины, «Тойоты», самостоятельно выбрались из салона и, не дожидаясь прибытия экстренных служб, сбежали с места происшествия.

Через некоторое время в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля — по описанию он полностью совпадал с тем Hilux, что попал в ДТП. То есть либо машину действительно похитили незадолго до аварии, либо таким хитрым образом виновник решил снять с себя ответственность.

Расследование продолжается. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и криминалист. Им, помимо прочего, предстоит установить, а был ли на самом деле совершен угон.