Мужчина вышел из комы после аварии, обвинил в умышленном ДТП подругу и умер

Дело было в США: 24-летняя Лейга Мамби попала в аварию, находясь за рулем Honda Passport. Позднее правоохранители установили, что непосредственно перед столкновением транспортное средство достигло скорости более 150 км/ч, а водитель даже не попытался затормозить. Сильнейший удар пришелся на сторону пассажира, которым был 22-летний Дэниел Уотерман.

Как сообщает портал Syracuse.com, в результате аварии молодой человек получил множественные переломы и черепно-мозговую травму, из-за которой впал в кому. Проведя без сознания восемь месяцев, он все же пришел в себя и смог дать показания с помощью специальной буквенной доски, поскольку потерял способность говорить.

По его свидетельству, в тот день они с Мамби поссорились из-за ее беременности и сообщений от другой девушки. Во время совместной поездки она стала угрожать, после чего намеренно свернула с дороги и за несколько секунд до столкновения пожелала ему смерти. Дэниел так и не оправился от полученных ран и, к сожалению, скончался.

Полиция штата Флорида проанализировала полученные данные и пришла к выводу, что авария действительно была предумышленной. Подозреваемой предъявили обвинения в совершении тяжкого преступления с применением оружия (автомобиля), а также в опасном вождении, повлекшем тяжкие телесные повреждения. Максимальное наказание по этим статьям составляет 20 лет лишения свободы.

Лейгу Мамби освободили под залог в 25 000 долларов (примерно 2 млн рублей), а семья Уотермана намерена добиться прав на его нерожденную дочь, которую ждет виновница аварии.