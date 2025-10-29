Обезьяны, зараженные опасными инфекциями, сбежали из перевернувшегося грузовика

Грузовик, перевозивший бенгальских макак из Тулейнского университета в Новом Орлеане в испытательный центр во Флориде, попал в аварию и опрокинулся. В это время в автомобиле находился 21 примат — в результате повреждения кузова шестерым удалось сбежать.

Как сообщает The Independent, водитель сразу же предупредил прибывших на место событий правоохранителей, что эти макаки представляют серьезную угрозу и что при работе с ними потребуются средства индивидуальной защиты. По предварительной информации, они могли быть переносчиками гепатита C, герпеса, а также COVID-19, что заставило специалистов отнестись к инциденту с максимальной серьезностью.

Впрочем, Тулейнский университет опроверг эту информацию, заявив, что обезьяны не были заразными и вообще принадлежали другой организации. Но несмотря на это, экстренные службы на месте событий действовали, исходя из первоначальных предупреждений. На данный момент им удалось ликвидировать пятерых из шести сбежавших животных, поиски последнего активно продолжаются.