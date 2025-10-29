Виновница аварии сбежала с места ДТП, бросив раненого годовалого ребенка

Авария случилась 28 октября в Калифорнии, США. Женщина, управлявшая легковым автомобилем, устроила ДТП и сразу же покинула место происшествия — пошла пешком вдоль проезжей части. И лишь когда ее задержали, сообщила, что в салоне машины был еще и ребенок.

Является ли она его матерью, неизвестно

Как сообщает портал Yahoo! news, полицейские довольно скоро задержали виновницу аварии. А узнав о том, что она оставила в автомобиле младенца, поспешили к месту ДТП. В салоне разбитой машины действительно находился годовалый ребенок — раненый, но живой.

Позже представители патрульной службы Калифорнии выпустили официальное заявление, в котором сообщили, что жизни малыша ничто не угрожает. Является ли виновница аварии его матерью, пока неизвестно. Как и причины, по которым женщина бросила раненого ребенка в машине.

В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям, включая оставление места ДТП. Расследование происшествия продолжается.