Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в Ставропольском крае

Инцидент случился днем 29 октября в Минераловодском округе. Водитель LADA Granta, имевший 17-летний стаж за рулем, наехал на тросовое ограждение, а затем врезался в пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz.

Как сообщают «Ведомости», в салоне микроавтобуса находились 18 детей, которые следовали из села Крымгиреевского Андроповского округа в город Лермонтов. В результате столкновения четверо несовершеннолетних получили травмы, медики доставили их в ближайшую больницу. А вот шофер легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Минераловодская межрайонная прокуратура организовала проверку, по итогам которой даст оценку соблюдению компанией-перевозчиком законодательства о безопасности пассажиров, а также о защите прав несовершеннолетних.

Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (...выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).