Дело было в Латвии, в Риге. Владимир и Елизавета возвращались домой из торгового центра, когда на развороте у улицы Бралю Каудзишу обратили внимание на машину той же модели, что и у них. Но совпадения на этом не закончились: госномер того автомобиля полностью дублировал регзнаки, установленные на их легковушке.

Как сообщает латвийский портал Otkrito, пара решила проследить за «двойником», однако водитель машины-дублера повел себя агрессивно и попытался скрыться. В попытке уйти от погони он многократно нарушил ПДД. Задержать его удалось лишь в Межциемсе, где на перекрестке он врезался в припаркованный BMW.

Прибывшим на место аварии правоохранителям мужчина признался, что заказал поддельные регзнаки на известном китайском маркетплейсе, после чего нашел в своем районе машину той же модели и скопировал ее номера. Причиной такого поступка стало просроченное техобслуживание — он не хотел платить за процедуру.

Подозреваемого доставили в изолятор, следователи возбудили против него уголовное дело.