Водитель сбил подростка на пешеходном переходе: юноша ехал на электросамокате

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Ставрополья, в результате удара пострадавший получил ранение головы, прибывшие на место событий медики немедленно доставили его в ближайшую больницу.
На данный момент полиция продолжает расследование. Уже установлено, что мужчина, управлявший легковушкой, за последние два года ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге грузовик сбил на «зебре» трехлетнего ребенка на глазах его родителей.