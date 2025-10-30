Водитель сбил подростка на пешеходном переходе: юноша ехал на электросамокате

Инцидент случился утром 30 октября на проспекте Юности: 50-летний местный житель за рулем Kia не предоставил преимущество 15-летнему юноше, который пересекал дорогу по «зебре» на электросамокате. Да, он не спешился. А также не имел защитного шлема и экипировки.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Ставрополья, в результате удара пострадавший получил ранение головы, прибывшие на место событий медики немедленно доставили его в ближайшую больницу.

На данный момент полиция продолжает расследование. Уже установлено, что мужчина, управлявший легковушкой, за последние два года ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге грузовик сбил на «зебре» трехлетнего ребенка на глазах его родителей.