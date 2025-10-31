Мужчину сбила машина почти сразу после того, как сгорел его дом

Как сообщает телеканал 6abc, вечером того же дня супруги организовали сбор помощи от соседей. Во время того, как мужчина переносил пожертвованные вещи и еду, пересекая проезжую часть, его сбила машина. Водитель сразу же скрылся с места ДТП.
Прибывшие на вызов медики доставили пострадавшего в ближайшую больницу, где врачи диагностировали у него переломы обеих ног, таза, позвоночника и одной руки. Роберто уже перенес операцию и остается на аппарате ИВЛ.
Местные жители и благотворительная организация Angels in Motion продолжают активно помогать семье, предоставляя одежду и еду. Полиция и пожарные службы расследуют оба инцидента, чтобы установить все обстоятельства случившегося.