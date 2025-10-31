Сошедший с рельсов трамвай стал причиной смертельного ДТП в Туле

Как сообщает РИА «Новости», в результате удара четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двадцать пострадавших медики доставили в ближайшие больницы. Состояние пяти из них остается тяжелым.
Прокуратура Зареченского района Тулы начала проверку в отношении муниципального предприятия «Горэлектротранс». Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
Движение по Пролетарскому мосту полностью перекрыли для ликвидации последствий аварии и восстановительных работ.