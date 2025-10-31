Пенсионерка перепутала педали и протаранила остановку с людьми в Новосибирске

Инцидент случился утром 31 октября в Железнодорожном районе Новосибирска. 76-летняя женщина выезжала с придомовой территории, когда внезапно ее автомобиль рванул вперед и на большой скорости влетел в остановку «Магазин №25», где стояли пешеходы в ожидании общественного транспорта.

Авария привела к травам двоих маленьких детей и трех женщин

Как сообщает «Комсомольская Правда», в результате удара пострадало всего пять человек, при этом четырем из них потребовалась срочная помощь. Оперативно прибывшие на место событий медики доставили их в ближайшую больницу.

Согласно предварительной версии следствия, причиной случившегося стало то, что водитель перепутала педали газа и тормоза. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новой Москве водитель перепутал педали и протаранил витрину торгового центра.