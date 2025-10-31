Пенсионерка перепутала педали и протаранила остановку с людьми в Новосибирске

Как сообщает «Комсомольская Правда», в результате удара пострадало всего пять человек, при этом четырем из них потребовалась срочная помощь. Оперативно прибывшие на место событий медики доставили их в ближайшую больницу.
Согласно предварительной версии следствия, причиной случившегося стало то, что водитель перепутала педали газа и тормоза. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
