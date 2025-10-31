Автомобиль такси взорвался после чистки кондиционера на севере Москвы

Инцидент случился в ночь на 31 октября на улице Немчинова в Тимирязевском районе. Мужчина распылил в салоне машины два аэрозольных баллончика, включил режим рециркуляции воздуха и отправился в находящийся неподалеку парк «Дубки». Спустя некоторое время прогремел оглушительный хлопок, сопровождавшийся ударной волной — ее почувствовали даже жители соседних домов.

Водитель чудом остался жив, так как пошел на прогулку

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в результате произошедшего транспортное средство оказалось практически полностью уничтожено. Мощный взрыв вывернул двери, повредил лобовое стекло, а также выбил крышу, которая отлетела на другое припаркованное неподалеку авто.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб для установления всех обстоятельств случившегося и ликвидации последствий аварии. Несмотря на значительные разрушения, по счастливой случайности никто не пострадал.

