Машина упала в водоем в Ивановской области: водитель выбрался и убежал

Инцидент случился днем 31 октября на въезде в Шую. Легковой автомобиль съехал с дороги в воду и начал тонуть. Находившийся за рулем мужчина, по словам очевидцев, смог самостоятельно выбраться на сушу, однако сразу же после этого скрылся с места событий, не дожидаясь прибытия экстренных служб.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал

Как сообщает информагентство «Ивановские новости», для проверки, не осталось ли внутри машины пострадавших, к месту происшествия оперативно выехали профессиональные водолазы местной спасательной станции. Специалисты тщательно осмотрели автомобиль, однако в салоне людей не оказалось, что сняло главные опасения относительно возможных жертв.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и личность шофера.

