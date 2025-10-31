Машина упала в водоем в Ивановской области: водитель выбрался и убежал

Как сообщает информагентство «Ивановские новости», для проверки, не осталось ли внутри машины пострадавших, к месту происшествия оперативно выехали профессиональные водолазы местной спасательной станции. Специалисты тщательно осмотрели автомобиль, однако в салоне людей не оказалось, что сняло главные опасения относительно возможных жертв.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и личность шофера.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ленинградской области водитель-пенсионер погиб, упав в карьер.