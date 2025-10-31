Полицейская погоня закончилась задержанием преступников в классе школы

Инцидент случился утром 30 октября в Уоррене в Северной Каролине, США. Преследование началось еще в соседнем городе, где пограничные патрульные попытались остановить грузовик с двумя мужчинами, ранее депортированными из страны за совершение уголовных преступлений.

Как сообщает портал Chicago Sun Times, в ходе погони машина подозреваемых потеряла колесо на перекрестке Гранд-авеню и Первой улицы, оно отлетело и попало в другой автомобиль. Но преступники продолжили движение, пока не свернули к кампусу старшей школы Уоррен Тауншип. Там они вышли из салона и побежали в сторону здания.

Один нарушитель споткнулся и упал на парковке, где его немедленно арестовали, в то время как второй успел ворваться внутрь через главный вход и забежать в один из классов. Федеральные агенты скрутили его прямо посреди идущего занятия на глазах у школьников.

Задержанными оказались Самуэль Суарес-Куэвас, который имел судимость за дело о бытовом насилии, а также Гарсиа-Роа, виновный в хранении наркотиков и вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент привел к хаосу и страху студентов, многие из которых стали свидетелями происходившего. Представитель заведения отметил, что этот день был очень трудным для многих сотрудников и учащихся школы.