Пьяный юноша угнал авто, чтобы покатать приятелей в Челябинской области

В первый ноябрьский день в полицию города Копейска поступило заявление от владельца Hyundai Accent. Мужчина пожаловался, что его машину похитил 19-летний местный житель, с которым до этого они распивали спиртные напитки.

Молодой человек устроил аварию, в которой пострадал он сам и двое его пассажиров

Как сообщает сетевое издание «ПЧЕЛА», информацию оперативно передали всем экипажам ДПС. В ходе поисков стражи правопорядка быстро задержали подозреваемого. Оказалось, что нарушитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, без спроса взял иномарку, чтобы покататься в компании двоих друзей.

Однако далеко уехать у них не вышло, в скором времени водитель потерял контроль над транспортом и врезался в дерево. В результате удара травмы получил он сам и двое его пассажиров. Прибывшие на место событий медики доставили их в ближайшую больницу.

Полицейские составили в отношении юноши административные протоколы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских «прав», а также по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение Правил дорожного движения, которое причинило вред здоровью людей. Помимо этого, молодому человеку теперь грозит уголовное дело за угон машины. По факту случившегося проводится проверка.