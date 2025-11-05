Детская хоккейная команда попала в смертельное ДТП в Ростовской области

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, 53-летний мужчина, находившийся за рулем Hyundai, и его пассажир получили тяжелейшие травмы, от которых скончались до прибытия медиков. Никто из других участников ДТП серьезно не пострадал, шестерым детям оказали помощь на месте.
В настоящее сотрудники ГИБДД и прокуратуры продолжают доследственную проверку по факту ДТП.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на трассе под Шушенским в Красноярском крае пассажирский автобус перевернулся.