Детская хоккейная команда попала в смертельное ДТП в Ростовской области

Инцидент случился вечером 3 ноября на 191-м километре автодороги Волгодонск — Ростов-на-Дону. Водитель Hyundai Solaris спровоцировал массовое ДТП c участием еще двух легковых машин, а также микроавтобуса, в котором находились 17 юных спортсменов в возрасте от 11 до 16 лет в сопровождении двоих взрослых.

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, 53-летний мужчина, находившийся за рулем Hyundai, и его пассажир получили тяжелейшие травмы, от которых скончались до прибытия медиков. Никто из других участников ДТП серьезно не пострадал, шестерым детям оказали помощь на месте.

В настоящее сотрудники ГИБДД и прокуратуры продолжают доследственную проверку по факту ДТП.

