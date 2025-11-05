Гололед привел к массовому ДТП со смертельным исходом в Татарстане

Инцидент случился 5 ноября в Альметьевском районе. 48-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz, двигаясь с превышением скорости, потерял контроль над автомобилем, из-за чего тот выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с УАЗ, Volkswagen и Chevrolet.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции по Республике Татарстан, в результате мощного удара Chevrolet смяло со всех сторон, а находившаяся в салоне 46-летняя пассажирка получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась до приезда скорой помощи.

Водители еще двух машин, Mitsubishi и LADA, попытались избежать столкновения, однако из-за резкого маневрирования один автомобиль врезался в дерево, а второй — опрокинулся. К счастью, находившиеся в них люди не пострадали.

По словам очевидцев, в этот день на трассе образовалась гололедица из-за выпавшего накануне снега, что, вероятно, и стало одной ключевой причиной произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на Президентском мосту в Ульяновске гололед стал причиной сразу двух массовых ДТП.