Гололед привел к массовому ДТП со смертельным исходом в Татарстане

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции по Республике Татарстан, в результате мощного удара Chevrolet смяло со всех сторон, а находившаяся в салоне 46-летняя пассажирка получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась до приезда скорой помощи.
Водители еще двух машин, Mitsubishi и LADA, попытались избежать столкновения, однако из-за резкого маневрирования один автомобиль врезался в дерево, а второй — опрокинулся. К счастью, находившиеся в них люди не пострадали.
По словам очевидцев, в этот день на трассе образовалась гололедица из-за выпавшего накануне снега, что, вероятно, и стало одной ключевой причиной произошедшего.
