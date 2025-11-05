Водитель на BMW устроил массовое ДТП с полицией и трамваем в Санкт-Петербурге

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», в результате удара BMW виновника вылетела на трамвайные пути: машина врезалась в вагон, но никто из пассажиров, к счастью, не пострадал.
Правда, пострадали другие участники аварии: травмы средней тяжести получили как водитель иномарки, так и сотрудники правоохранительных органов. Оперативно прибывшие на место событий медики доставили их в ближайшую больницу.
Расследование случившегося продолжается.
