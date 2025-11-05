Водитель на BMW устроил массовое ДТП с полицией и трамваем в Санкт-Петербурге

Инцидент случился вечером 4 ноября в районе Политехнической улицы у станции метро «Площадь Мужества». 21-летний молодой человек потерял контроль над своим BMW: автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с патрульной машиной.

В аварии пострадали два человека

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», в результате удара BMW виновника вылетела на трамвайные пути: машина врезалась в вагон, но никто из пассажиров, к счастью, не пострадал.

Правда, пострадали другие участники аварии: травмы средней тяжести получили как водитель иномарки, так и сотрудники правоохранительных органов. Оперативно прибывшие на место событий медики доставили их в ближайшую больницу.

Расследование случившегося продолжается.

