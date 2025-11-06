Автобус столкнулся с поездом в Хабаровске, трое человек получили травмы

Инцидент случился днем 6 ноября на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды. Водитель маршрутки №40 выехал на пути на запрещающий сигнал семафора, в результате чего в автомобиль врезался грузовой поезд, следовавший в сторону ТЭЦ-3. Стоит подчеркнуть, что машинист тепловоза применил экстренное торможение, но избежать удара уже не смог.

Как сообщает РИА «Новости», всего в салоне автобуса находились три пассажира и водитель, прибывшие на место событий медики оперативно доставили их в ближайшую больницу. Врачи в данный момент борются за жизнь одной из раненых, она готовится к операции. При этом состояние других пациентов, включая ребенка, удалось стабилизировать, они получают всю необходимую помощь.

Авария не привела к сходу вагонов, благодаря чему движение пассажирских поездов не нарушалось, а члены локомотивной бригады не получили травм.

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации транспорта, а следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Татарстане КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом.