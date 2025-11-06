Автобус столкнулся с поездом в Хабаровске, трое человек получили травмы

Как сообщает РИА «Новости», всего в салоне автобуса находились три пассажира и водитель, прибывшие на место событий медики оперативно доставили их в ближайшую больницу. Врачи в данный момент борются за жизнь одной из раненых, она готовится к операции. При этом состояние других пациентов, включая ребенка, удалось стабилизировать, они получают всю необходимую помощь.
Авария не привела к сходу вагонов, благодаря чему движение пассажирских поездов не нарушалось, а члены локомотивной бригады не получили травм.
Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации транспорта, а следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
