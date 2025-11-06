Отца, виновного в смерти дочери в раскаленной машине, нашли мертвым

Как сообщает USA Today, спустя несколько часов мать девочки обнаружила ее в салоне без сознания, прибывшие медики оперативно доставили ее в больницу. К сожалению, врачам так и не удалось спасти жизнь младенца.
Расследование случившегося показало, что Кристофер регулярно оставлял троих своих дочерей в салоне машины без присмотра. Благодаря записям с видеокамер стало известно, что и в тот день он забыл про малыша, отправившись воровать пиво в магазинах и распивать его в туалете.
22 октября мужчина заключил сделку со следствием, полностью признав свою вину в умышленном жестоком обращении с ребенком и убийстве второй степени. Согласно договоренностям, суд назначил бы ему наказание в виде лишения свободы на срок от 20 до 30 лет без права апелляции.
Однако вечером 5 ноября тело подозреваемого нашли в центральной части города Феникса штата Аризона. На данный момент полиция продолжает расследование причин его смерти, рассматривается версия о суициде.
Кристофер Шольц не дожил всего нескольких часов до заключения под стражу — его ожидало отправление в тюрьму вечером следующего дня.