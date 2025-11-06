В лобовом столкновении минивэнов в Тыве погибли пять человек

Инцидент случился днем 6 ноября на 840-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Водитель Toyota Wish потерял контроль над машиной, в результате чего она выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с Toyota Voxy.

Как сообщает телеграм-канал МЧС России по Республике Тыва, в результате аварии пять человек получили тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью — они скончались на месте событий.

Спасательные и медицинские службы оперативно эвакуировали еще пятерых раненых, двое из которых на данный момент находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы в Кызыле. Троим потерпевшим медики оказали первую помощь на месте, на данный момент их жизни ничто не угрожает.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают расследование произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве шесть пассажиров пострадали в столкновении автобусов.