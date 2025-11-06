Водитель целенаправленно сбил преступника, который угрожал толпе людей ножом

Инцидент случился возле железнодорожной станции в Хантингдоне, в Англии. 57-летний Дэйв Скотт находился на парковке, ожидая свою дочь, когда увидел бегущих по платформе людей и неизвестного, направлявшегося прямо к его машине.

Как сообщает издание Ely Standard, когда злоумышленник оказался под светом фонаря (все происходило ранним утром), Дейв разглядел в его руке большой нож. Агрессор побежал в сторону автомобиля и попытался открыть дверь. Ничего не получилось, и тогда он начал бить клинком по крыше.

В тот момент Дэйв принял решение сбить преступника. А сразу после он развернул легковушку, чтобы переехать нападавшего еще раз — в том случае, если он поднимется на ноги. Но повторять опасный маневр не пришлось — на место событий подоспели полицейские и арестовали дебошира.

Задержанным оказался 32-летний Энтони Уильямс. 4 ноября суд предъявил ему обвинения по десяти покушениям на убийство и отправил под стражу. Следующее слушание по делу назначено на 1 декабря.

