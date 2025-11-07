1

Отчим, сбивший на машине пасынка, был найден мертвым под Свердловском

Авария стала очередным ударом для семьи, уже пережившей череду тяжелых потерь

Инцидент случился 2 ноября на неосвещенной дороге между деревней Галишева и селом Харловским Ирбитского района Свердловской области. 20-летний Дмитрий, у которого не было «прав», управлял машиной своей гражданской жены Елизаветы, которую он вместе с 13-летней падчерицей ехал встретить с работы. В темноте мужчина не заметил группу подростков, шедших по проезжей части, и сбил одного из них. Пострадавшим оказался его пасынок Константин.

Как сообщает издание E1.RU, подросток успел оттолкнуть своих спутников в сторону, приняв удар на себя. После наезда водитель пытался помочь пострадавшему, делая ему массаж сердца, однако спасти юношу не удалось — от полученных травм он скончался еще до приезда медиков. А Дмитрий, осознав содеянное, отправил голосовое сообщение своей супруге и скрылся. Вскоре его тело нашли в одном из заброшенных домов неподалеку.

Константин и его сестра ранее переехали к родной тете после смерти матери и исчезновения отца, а летом 2024 года в ДТП погиб законный супруг Елизаветы. Дмитрий, ставший для своего пасынка лучшим другом, сам недавно потерял сожительницу и остался вдвоем с двухлетней дочерью. Мать молодого человека рассказала, что у ее сына никогда не было в/у, а также что она была против его отношений с Елизаветой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что отца, виновного в смерти дочери в раскаленной машине, так же нашли мертвым.

