Поезд раздавил автомобиль в Самарской области, водитель погиб

Машинист попытался применить аварийное торможение, но не успел

Инцидент случился 10 ноября на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино. Легковушка выехала на пути, где в нее на большой скорости врезался движущийся состав. В результате авто отлетело под платформу, а шофер получил тяжелейшие травмы, от которых мгновенно скончался.

Александр Проневский

Как сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области, члены локомотивной бригады не пострадали, движение поездов не нарушалось.

Для того, чтобы достать тело погибшего, экстренным службам пришлось провести сложнейшую операцию. Она заняла более трех часов и потребовала применения специального гидравлического оборудования — без него не разрезать металлоконструкции.

На данный момент расследование случившегося продолжается.

