Поезд раздавил автомобиль в Самарской области, водитель погиб

Как сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области, члены локомотивной бригады не пострадали, движение поездов не нарушалось.
Для того, чтобы достать тело погибшего, экстренным службам пришлось провести сложнейшую операцию. Она заняла более трех часов и потребовала применения специального гидравлического оборудования — без него не разрезать металлоконструкции.
На данный момент расследование случившегося продолжается.
