Уличный гонщик, скрываясь от полиции, въехал в толпу людей около бара

Инцидент случился в городе Тампе штата Флорида, США. Патрульный вертолет заметил серебристый седан, который совершал опасные маневры на автомагистрали и ранее участвовал в нелегальных гонках. Экипажи начали преследование и попытались остановить нарушителя, однако ему удалось скрыться.

Как сообщает издание Sky News, преступник продолжил движение на высокой скорости в сторону центра города, где вскоре потерял контроль над автомобилем, который вылетел на пешеходную зону у бара Bradley's on 7th, сбив больше десяти человек. В результате три человека погибли мгновенно, еще один скончался позже в больнице. Прибывшие на место событий медики госпитализировали еще 11 пострадавших с травмами разной степени тяжести.

Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого, им оказался 22-летний Сайлас Сэмпсон. Суд предъявил ему обвинения по четыре эпизодам убийства при управлении автомобилем, а также за попытку бегства от полиции. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что во Франции водитель на большой скорости въехал в толпу, а потом попытался сжечь свое авто.