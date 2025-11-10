Полицейские спасли женщину и двух детей из горящего авто в Ханты-Мансийске

Двое сотрудников Госавтоинспекции во время патрулирования города обнаружили объятую пламенем легковушку. Они незамедлительно подъехали к машине, внутри которой в этот момент находились мать с двумя маленькими детьми.

Как сообщает РИА «Новости Крым», лейтенант полиции Седретдин Неджафов без промедления отправился к горящей машине, взял на руки и отнес на безопасное расстояние двоих малышей в возрасте 3 и 4 лет. В это время его напарник, лейтенант Алексей Земеров, с помощью огнетушителя локализовал открытое пламя, не дав ему полностью уничтожить автомобиль.

После этого на место событий вызвали экстренные службы, которые завершили ликвидацию возгорания. Благодаря слаженной работе сотрудников правопорядка в результате произошедшего никто серьезно не пострадал.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Анапе полицейские спасли колонну автобусов, перевозивших детей, от ДТП.