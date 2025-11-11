Водитель на LADA врезался в пассажирский автобус в Омске

Инцидент случился 10 ноября на улице Вавилова. 25-летний юноша за рулем LADA Largus при выезде с придомовой территории не предоставил преимущество в движении маршрутному ПАЗу, и машины столкнулись.

Двое человек получили травмы и обратились за медицинской помощью

Как сообщает ТАСС, в результате удара легковой автомобиль отбросило на дерево.

Прибывшие на место медики оказали первую помощь двум пострадавшим — 40-летней женщине, которая находилась в салоне автобуса, а также 31-летнему пассажиру легкового авто. К счастью, никто из них серьезных травм не получил.

На данный момент расследование продолжается, прокуратура Омской области взяла ход дела на особый контроль.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Бурятии маршрутный автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб.