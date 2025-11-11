Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Египте, есть погибшие

Инцидент случился 11 ноября на автодороге, соединяющей города Рас-Гариб и Хургада. В результате столкновения, причины которого на данный момент устанавливаются, пострадал автобус, перевозивший группу туристов к археологическим достопримечательностям в Каире.

Как сообщает «Фонтанка», всего в аварии пострадало 39 человек, преимущественно граждане нашей страны. Два человека, включая водителя-египтянина и 50-летнюю россиянку, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте ДТП. Состояние еще четырех туристов врачи оценивают как тяжелое, одного из них перевезли из больницы Рас-Гариба в Каир.

Местные власти выясняют причины произошедшего, прокуратура взяла ход расследования на особый контроль. Генконсульство РФ в Хургаде уже подтвердило осведомленность о произошедшем, на данный момент ведомство оказывает необходимую помощь соотечественникам.

