Пьяный водитель разбил машину полиции и вызвал на подмогу такого же пьяного друга

Инцидент произошел в Кейптауне, ЮАР. Офицер дорожной службы заметил белый Porsche Taycan, который на большой скорости приближался к его патрульной машине. После неизбежного столкновения нарушитель попытался скрыться, что спровоцировало погоню, завершившуюся задержанием виновника аварии.

Как сообщает издания Cape Argus, медосвидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови 25-летнего лихача в три раза превышал допустимую норму. Во время ареста молодой человек позвонил своему другу, который немедленно примчался на помощь. Правоохранители сразу же заподозрили, что и тот товарищ был подшофе: провели тест и в итоге задержали обоих.

Водителю Porsche предъявили обвинения в управлении транспортом в нетрезвом виде, опасной езде, оставлении места ДТП и повреждении муниципального имущества. Его дорогостоящую машину отправили на штрафстоянку.

