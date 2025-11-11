На почве ревности мужчина разбил стекла машины знакомого в Ставропольском крае

Инцидент случился 11 ноября в станице Советской Кировского округа. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний ранее судимый местный житель приревновал свою супругу к владельцу автомобиля. Не сумев сдержать эмоции, он вышел на улицу, вооружился молотком и направился к припаркованной машине.

Как сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Ставропольскому краю, размахивая тяжелым инструментом, злоумышленник одним за другим разбил лобовое и два боковых стекла, после чего скрылся с места происшествия. Вскоре в дежурную часть полиции поступило заявление от хозяина поврежденной машины. Сотрудники ОМВД «Кировский» оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.

Следователи возбудили против ревнивого мужа уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время правоохранители готовят материалы для передачи в суд.

