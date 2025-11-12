В гаражном сервисе случился пожар: 1 человек и 4 машины серьезно пострадали

Двое мужчин в возрасте 39 и 41 лет организовали в гараже около дома 21 по 2-му Станционному проезду в Саратове пункт ремонта автомобилей. Ни один из них не имел специального образования, а бокс не был оборудован системой вентиляции и необходимыми противопожарными средствами.

Компрессор, который использовали виновники случившегося, загорелся, в результате чего и начался пожар. Один человек получил серьезные ожоги, а четыре машины — повреждения, сообщает издание «Версия-Саратов».

Мужчинам предъявили обвинение по статье пункта «а» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», но брать ответственность за случившееся они не хотят, ссылаясь на неисправность оборудования. Как бы то ни было, у следователей есть весомые доказательства, и теперь судьбу ремонтников решит Октябрьский районный суд Саратова. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ленинградской области пьяный предприниматель поджег автомобиль.