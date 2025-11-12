Два водителя погибли в лобовом столкновении на трассе «Амур» в ЕАО

Инцидент случился 12 ноября на участке дороги вблизи реки Сагды-Бира. Мужчина за рулем Toyota Vista, двигаясь в направлении Биробиджана, допустил выезд на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в Renault Duster.

Как сообщает агентство «ЕАОmedia», в результате удара от полученных травм водитель Renault скончался на месте еще до прибытия помощи, а шофер Toyota умер по пути в больницу.

По предварительной версии следствия, причиной произошедшего мог стать автовоз, который в момент аварии стоял на обочине и частично перегораживал проезжую часть, создавая помеху для движения.

Прокуратура Облученского района взяла под особый контроль ход расследования.

