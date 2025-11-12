Пьяный подросток на кроссовере отца устроил ночное ДТП в Омске

К счастью, несмотря на серьезные повреждения транспортных средств, в результате аварии никто не получил травм. При этом прибывшие на место инспекторы ДПС сразу же заметили у юноши признаки алкогольного опьянения, которые впоследствии подтвердили показания прибора — 0,866 мг/л, сообщает «Московский Комсомолец».
Разбитый Volkswagen Touareg поместили на спецстоянку, информацию о случившемся передали в подразделение по делам несовершеннолетних — для проведения дальнейшей профилактической работы с семьей подростка.
