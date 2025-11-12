Пьяный подросток на кроссовере отца устроил ночное ДТП в Омске

Инцидент случился вечером 12 ноября на улице Омской. Несовершеннолетний без «прав» выезжал на Volkswagen Touareg с придомовой территории и, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с грузовым автомобилем.

Юноша взял авто родителей без спроса, пока они находились за границей

К счастью, несмотря на серьезные повреждения транспортных средств, в результате аварии никто не получил травм. При этом прибывшие на место инспекторы ДПС сразу же заметили у юноши признаки алкогольного опьянения, которые впоследствии подтвердили показания прибора — 0,866 мг/л, сообщает «Московский Комсомолец».

Разбитый Volkswagen Touareg поместили на спецстоянку, информацию о случившемся передали в подразделение по делам несовершеннолетних — для проведения дальнейшей профилактической работы с семьей подростка.

