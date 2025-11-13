Девушка упала с моста на дорогу, и ее голову переехал автомобиль

Инцидент случился на проспекте Победы в Заягорбском районе города. 23-летняя девушка выбралась за перила железнодорожного моста, после чего рухнула на проезжую часть. Свидетели происходящего пытались ей помочь — в том числе сигнализируя проезжавшим машинам об опасности. Но трагедии избежать не удалось.

Как сообщает «МК — Вологда», 46-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz, двигаясь на высокой скорости, не заметил упавшую девушку и, соответственно, не успел среагировать: он переехал ей голову. Прибывшие на место событий медики констатировали смерть пострадавшей от полученных травм.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, чтобы дать оценку действиям водителя и установить, мог ли он избежать наезда. Прощание с погибшей состоялось утром 13 ноября в Череповце.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в водоеме Ленинградской области нашли внедорожник с трупом в салоне.