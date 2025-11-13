Педофил в попытке скрыться от полиции попал в ДТП и перевернулся

Инцидент случился в графстве Кембриджшир, Великобритания. Преступник, находясь за рулем своего Jeep Cherokee, отказался останавливаться по требованию полиции, после чего начал маневрировать между грузовиками, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Преследуя его, офицеры пошли на обгон, однако злоумышленник сознательно попытался перекрыть путь стражам порядка, резко свернув в их сторону.

В этот день нарушитель должен был предстать перед судом

Как сообщает портал The Sun, правоохранители применили тактическое столкновение, в результате которого водитель потерял контроль над внедорожником: Jeep вылетел с дороги и перевернулся. Сразу после этого подозреваемый выбрался через разбитое окно и попытался сбежать, но подоспевшие констебли его немедленно арестовали.

Причиной отчаянного побега стало желание избежать правосудия. В тот день мужчину обязали явиться в магистратский суд Кембриджа для рассмотрения дела по обвинению в распространении и создании нарушителем сотен материалов, содержащих детскую порнографию.

Расследование его преступной деятельности началось еще в 2024 году, при обыске электронных устройств полицейские обнаружили шокирующую коллекцию, содержавшую сотни запрещенных видеозаписей и изображений.

Суд в Питерборо вынес свой вердикт, согласно которому обвиняемый, полностью признавший свою вину в опасном вождении и распространении нелегальных материалов, отправится в тюрьму на три года и четыре месяца. Помимо этого, суд лишил его «прав» на пять лет и четыре месяца.

