Больше 30 человек погибли в ДТП с автобусом, упавшим в глубокий овраг

Инцидент случился в Перу на участке Панамериканского шоссе в регионе Арекипа. Переполненный автобус, в салоне которого находились 60 пассажиров, на крутом повороте лоб в лоб столкнулся с пикапом, после чего рухнул с обрыва высотой 200 метров на берег реки Оконья.

Как сообщает прокуратура Перу, 36 человек скончались от полученных травм на месте событий, а в ближайшие больницы медики доставили 25 пострадавших, включая троих детей. На данный момент врачи борются за их жизни.

Полицейские арестовали водителя пикапа, который сейчас дает показания. Правоохранители начали расследование по факту произошедшего, ставшего — подчеркивается — одной из самых масштабных трагедий по количеству жертв в регионе за последние годы.

Панамериканское шоссе, общая длина которого составляет 48 000 километров, известно сложными участками, где нередко происходят серьезные аварии.

